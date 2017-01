Neuer US-Präsident unter Druck Sexvideo in Moskau: Russland soll Donald Trump erpressen

US- und britische Medien berichteten am Dienstag, Russland habe Informationen gegen den nächsten US-Präsidenten in der Hand. Die Rede ist von persönlichen Informationen, Finanzdokumenten und einem Sexvideo, das Donald Trump mit einer Prostituierten in Russland zeigen soll.Der Kreml bezeichnete diese Berichte nur Stunden später als "total fake". Sie seien ein Versuch, die Beziehungen zwischen Russland und den USA zu beschädigen. "Der Kreml hat keinerlei kompromittierenden Informationen über Trump", sagte ein Sprecher des russischen Präsidenten Putin.