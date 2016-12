12. Jänner 2016: Erster einer ganzen Reihe von schweren Anschlägen in der Türkei. In Istanbul werden zwölf Menschen, darunter elf deutsche Urlauber, getötet. Es folgen Bombenanschläge in Ankara am 17. Februar (29 Tote) und 13. März (37 Tote) und am 7. Juni in Istanbul (elf Tote), ein von drei Terroristen verübter Anschlag auf den Flughafen Istanbul-Atatürk am 28. Juni (45 Tote) und ein Selbstmordanschlag auf eine kurdische Hochzeitsgesellschaft in Gaziantep am 20. August (54 Tote).

(Foto: Reuters)