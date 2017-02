Bemerkungen über Ivanka Trump feuert seinen nächsten Berater

Die Beziehung zwischen Trump und der EU ist keine Liebe auf den ersten Blick. Wenn es nach dem US-Präsidenten geht, könnte der Staatenbund auch untergehen. Die EU sei nur gegründet worden, "um die Vereinigten Staaten im Handel zu schlagen", sagte Trump einst.Vizepräsident Pence schlug bei seinem Besuch in Brüssel wesentlich versöhnlichere Töne an, schließlich ist er der erste Vertreter der neuen US-Regierung, der politische Gespräche mit EU-.Vertretern führt. Es sei für ihn eine Ehre, im Auftrag von Trump zu erklären, "dass die Vereinigten Staaten sich der weiteren Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der EU verpflichtet fühlen", sagte Pence nach einem Gespräch mit Ratspräsident Tusk."Bei allen Differenzen teilen unsere beiden Kontinente dasselbe Erbe und vor allem das Ziel, Frieden und Wohlstand durch Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu fördern", hielt Pence fest und versicherte: "Diesen Zielen bleiben wir weiter verpflichtet."Das Treffen hätten die Europäer "wirklich gebraucht", sagte Tusk. Denn es habe in den letzten Monaten "zu viele neue und manchmal überraschende Meinungsäußerungen zu unseren Beziehungen und unserer gemeinsamen Sicherheit gegeben."