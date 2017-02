Trump gibt nicht auf US-Einreiseverbot gekippt - nun verschärfte Einreisekontrollen

Here's the list the White House sent of attacks they feel "did not receive adequate attention from Western media sources." pic.twitter.com/lj8eOZQfnY — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 7. Februar 2017

Trump hatte sich beklagt, dass über Terroranschläge zum Teil gar nicht berichtet werde. "In vielen Fällen will die sehr sehr unehrliche Presse gar nicht darüber berichten. Sie haben ihre Gründe und Sie verstehen das", sagte er.Sein Pressesprecher Sean Spicer reichte eine Liste mit 78 angeblichen Terrorakten vor, über die zu wenig berichtet worden sei. Er betonte, Trump habe zum Ausdruck bringen wollen, dass zu wenig berichtet werd und nicht dass nicht darüber berichtet werde.Spicer warf den Medien vor, über islamistische Gewalt bewusst nicht mehr so intensiv wie früher zu berichten. Die Liste mit 78 Einträgen führt auch Vorfälle an, bei denen eine Beteiligung der IS-Terrormiliz noch fraglich ist. In der US-amerikanischen sowie der internationalen Berichterstattung fanden jedoch alle Erwähnung.Die ganze Liste auf der nächsten Seite