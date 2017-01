Transpazifisches Wirtschaftsabkommen Trumps Rückzug aus TPP: Was das für Österreich bedeutet

100.000 Unterschriften benötigt CETA-Volksbegehren liegt ab Montag auf

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Protest gegen Donald Trump Vor dem Gelände, auf dem Donald Trump um 12 Uhr Lokalzeit angelobt wurde, versammelten sich Gegner des neuen US-Präsidenten, es kam zu Rangeleien. (Foto: Reuters)

Konzert für Donald Trump Donald Trump mit Gattin Melania Trump (Foto: AP)

Stars protestieren gegen Trump Robert De Niro (Foto: Reuters)

Mit dem Ausstieg der USA hat Trump eines der zentralen Wahlkampfversprechen umgesetzt. Das Abkommen war zwar von Amerika, Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam unterschrieben worden, aber noch nicht in Kraft getreten.TPP war ein Projekt, das Barack Obama besonders wichtig war, weil es die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und Asien verbessert sollte. Trump will an Stelle des Abkommens bilaterale Handelsabkommen schließen.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass auch das fertig zwischen den USA und der EU ausgehandelte Abkommen TTIP nicht in Kraft treten wird.