Trump will CIA-Geheimgefängnisse wieder eröffnen

Im Wahlkampf hatte Donald Trump Sympathien für Foltermethoden wie "Waterboarding" bekundet, als gewähltes Staatsoberhaupt setzt er seinen umstrittenen Kurs fort. Laut "New York Times" prüft Trump die Wiedereröffnung von CIA-Geheimgefängnissen. Bis 2006 hatten die USA in diesen Einrichtungen Terrorverdächtige verhört und gefoltert.Einen entsprechenden Entwurf aus seinem Kabinett verbreitete die "Washington Post", Trumps Sprecher Sean Spicer bestritt allerdings dessen Authentizität. Nur Stunden zuvor hatte Trump per "Executive Order" ein Einreiseverbot für Flüchtlinge angeordnet und den Grundstein für einen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko gelegt.