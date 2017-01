Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Erlass unterzeichnet Trump befiehlt Mauerbau an Grenze zu Mexiko

Mauerbau nach Mexiko startet Trump: Keine Einreise für muslimische Flüchtlinge in USA

Angelobung von Donald Trump Trump schwört den Amtseid (Foto: AP)

"Ich finde, dass es funktioniert", so Trump zur Foltermethode gegenüber "ABC". Für ihn sei es eine positive Methode, ob sie angewendet wird, will er CIA-Chef Mike Pompeo und Verteidigungsminister James Mattis überlassen."Wenn sie es nicht wollen, ist das in Ordnung. Wenn sie es tun wollen, dann werde ich auf dieses Ziel hinarbeiten", so Trump.Das Völkerrecht verbietet die als Gewaltmnethode und Folter bezeichnete Aktion, die Trumps Vorgänger Obama 2009 abgeschafft hat.