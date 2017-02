Rund um G7-Gipfel im Mai Donald Trump soll Papst Franziskus treffen

Die Einverleibung der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 wird nicht nur international nicht anerkannt, sie hat auch die noch immer andauernde Krise in der Ukraine mitausgelöst. So gut wie alle Staaten der Weltgemeinschaft haben die Annexion als unrechtmäßig bezeichnet.US-Präsident Donald Trump lässt nun mit einer Forderung aufhorchen. Der Pressesprecher des Weißen Hauses sagte am Dienstag: "Präsident Trump hat sehr deutlich gemacht, dass er von der russischen Regierung erwartet, dass sie die Gewalt in der Ukraine deeskaliert und die Krim zurückgibt", sagte er.Trump macht damit eine Kehrtwende: Er steht Russland eigentlich freundlich gegenüber und hat im Wahlkampf öfter versprochen, die Annexion der Krim anzuerkennen. Auch die Sanktionen, die die USA nach der Einverleibung der Krim durch Russland verhängt hat, waren ihm ein Dorn im Auge.Erst am Montag trat Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn zurück, weil er nach Trumps Wahlsieg mit dem russischen Botschafter über die US-Sanktionen gegen Russland sprach und später darüber log.