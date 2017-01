Hinter den Hackerangriffen während der US-Wahl könnte jemand anders stecken, sagte Trump am Silvestertag auf seinem Anwesen in Florida zu Journalisten. Genaueres wollte er noch nicht sagen, er stellte jedoch für "Dienstag oder Mittwoch" Enthüllungen in Aussicht. "Außerdem weiß ich Dinge, die andere nicht wissen, daher können wir uns nicht sicher sein."Der designierte US-Präsident findet sowieso, dass besonders wichtige Dinge nicht Computern anvertraut werden sollten. Diese sollten viel lieber auf handgeschriebenen Zetteln von Boten überbracht werden. "Kein Computer ist sicher", sagte Trump. "Es ist mir egal, was die sagen."