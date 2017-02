Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Februar 2017

Die Andeutungen Trumps bei seiner Rede in Florida am Samstag, in Schweden sei am Vortag etwas passiert, manifestierten sich im Hashtag #LastNightinSweden , unter dem viele Menschen auf Twitter darüber sinnierten, was sich am ereignislosen Tag im skandinavischen Land nicht alles ereignet habe.Eine Erklärung des US-Präsidenten war längst überfällig, nun hat sich Trump dazu geäußert: "Mein Statement dazu, was in Schweden passiert, stand im Zusammenhang zu einer Story bezüglich Immigranten und Schweden, die auf 'FoxNews' ausgestrahlt wurde", erklärte Trump in einem Tweet.Während seiner Rede in Florida hingegen hatte er noch das Wort "was gestern in Schweden passiert ist" verwendet. Allem Anschein nach will er den Kopf mit diesem Schachzug wieder aus der Schlinge ziehen.