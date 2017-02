Trumps Händedruck haut (fast) alle aus den Socken

Popo-Posse in den USA Trumps Gattin vergreift sich bei Sara Netanjahu

Zahlreiche Videos auf Youtube und im US-Fernsehen (s.o.) beweisen es! Der Händedruck des US-Präsidenten läuft mitunter auf eine handfeste Attacke hinaus. Senatoren, Musiker, Partygäste, alle tappten schon in die Stolperfalle. Nur einer war gut vorbereitet: Kanadas Premier Justin Trudeau blieb standfest. Experten für Körpersprache vermuten, Trump will mit dieser Geste Macht demonstrieren.