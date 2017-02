Hunderte Mexikaner an der Grenze zu den USA: Trump will Mauer bauen. Die Kosten explodieren. Wer zahlt den Preis? (Foto: ALEJANDO BRINGAS (EFE))

Hunderte Mexikaner an der Grenze zu den USA: Trump will Mauer bauen. Die Kosten explodieren. Wer zahlt den Preis? (Foto: ALEJANDO BRINGAS (EFE))

Laut einem internen Bericht der US-Heimatschutzbehörde ist mit Kosten von 21,6 Milliarden Dollar (20,2 Milliarden Euro) zu rechnen. Trump hatte im Wahlkampf von 12 Milliarden Dollar gesprochen.Für den Bau werden laut dem Dokument über drei Jahre veranschlagt, Heimatschutzminister John Kelly hatte erst vor kurzem zwei Jahre als Zeitrahmen genannt. Der Bericht soll Kelly in den nächsten Tagen übergeben werden. Er dienst als Empfehlung für einen Antrag im Kongress, um den Bau zu starten.Das Ministerium wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Das Präsidialamt sagte, es sei verfrüht, um über einen Bericht zu sprechen, der dem Präsidenten noch nicht offiziell vorgelegt worden sei. Trump will mit der Mauer die illegale Einwanderung und den Drogenschmuggel bekämpfen. Zudem will er Mexiko die Kosten für den Bau in Rechnung stellen. Die Regierung Mexikos weist diese Forderungen strikt zurück.