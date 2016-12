255 km/h, über 50 Tote Gouverneur verspricht Taifun-Opfern Schweinsbraten

Keine Überlebenden Jet mit 92 Menschen stürzt über dem Schwarzen Meer ab

Erdbeben und Tsunami Japan 2016 Die Tsunami erreichte eine maximale Höhe von 1,4 Metern. Angekündigt wurde eine Welle, die bis zu drei Meter hoch sein hätte können (Foto: KYODO Kyodo / Reuters)

Zahlreiche Menschen an den Küstenregionen flüchteten nach der Warnung in höhere Gebiete. Berichte über Verletzte oder gar Tote durch das Beben lagen nicht vor. Angst herrschte vor einem Tsunami, der auf die Länder durch das Beben zurollen könnte. Diese Angst legte sich aber am Abend, die Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben.Tsunamis sind schwer vorherzusagen - während die durch die Erschütterungen ausgelösten Wellen oft nur wenige Millimeter hoch auf die Küste zurollen, türmen sie sich beim Auftreffen auf Land zu meterhohen Wasserwalzen auf.In dem südamerikanischen Land kommt es häufig zu Erdbeben. 2010 löste ein Erdstoß der Stärke 8,8 - eines der stärksten jemals gemessenen Beben - einen verheerenden Tsunami aus. Mehr als 500 Menschen kamen ums Leben, mehr als 220.000 Wohnhäuser wurden zerstört. Seither wurde in dem Andenstaat das Alarmsystem für Erdbeben und Tsunamis verbessert.