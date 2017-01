UPDATE: Death toll rises to 32 as cargo plane crashes in Kyrgyzstan, 15 houses destroyed https://t.co/H1lpeZnW2Z pic.twitter.com/Ex8dsnz4ed — RT (@RT_com) 16. Januar 2017

Das Unglück ereignete sich beim Landeanflug auf den Flughafen Manas der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Die Absturzursache ist noch nicht restlos geklärt, wahrscheinlich war aber dichter Nebel schuld am Absturz.Der Jumbo-Jet, der von Hong Kong auf dem Weg nach Istanbul war, krachte beim Zwischenstopp in Kirgistan in ein Wohngebiet und beschädigte dabei 15 Häuser. Bei den meisten Toten handelt es sich um Dorfbewohner, die in ihren Häusern schliefen, darunter auch mindestens sechs Kinder. Auch beide Piloten starben.