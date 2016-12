Berliner Attentäter schwört hier mit dem Handy im Selfiemodus der Terrormiliz IS die Treue. (Foto: Amaq)

Tunesien reagierte mit dieser Aussage auf den Druck Deutschlands, Rückführungen von abgewiesenen Asylwerbern schneller zu bearbeiten. Amri hatte am Montag, den 19. Dezember, zwölf Menschen getötet und 50 teils schwer verletzt. als er einen Lkw kaperte und damit durch einen Weihnachtsmarkt in Berlin raste.Staatssekretär Radhouane Ayara erklärte, dass man Amris Rückführung einmal abgelehnt hätte, da man falsche Daten zu seiner Person hatte. Als der Fehler bereinigt wurde, habe man zwei Tage vor dem Anschlag- ein Samstag - Deutschland die korrekten Daten von Amri übermittelt und seine Abschiebung nach Tunesien akzeptiert."Tunesien hat das Abschiebeverfahren nach diplomatischem Brauch uneingeschränkt eingehalten", so der Beamte.