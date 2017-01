Ein ganzes Bündel Tausend-Franken-Scheine warf der Unbekannte in die Spendenbox des SOS-Kinderdorfs am Flughafen Zürich (Foto: Leserreporter Oli Gerke / 20min.ch)

Das SOS-Kinderdorf freute sich extrem und ist dankbar für die Spende. "Sie kommt Kindern in Not zugute." Sprecherin Rutschmann betont, dass es wirklich absolut außergewöhnlich sei, dass so ein hoher Betrag in Form von Bargeld gespendet werde. "So etwas haben wir noch nie zuvor erhalten."



Gerücht um spendablen Inder stimmt nicht

Ein Unbekannter warf Ende November 25 Tausendernoten in die gläserne Spendenkugel des SOS-Kinderdorfs am Flughafen Zürich. "Damals hat ein Flughafenpassagier das viele Geld gesehen und die Flughafenpolizei alarmiert", sagt Sprecherin Isabel Rutschmann.Der Mann, der die Polizei alarmierte, war besorgt, weil so ein hoher und für alle sichtbarer Betrag zu Missbrauch führen könnte. Rutschmann: "Die Polizei hat den Betrag dann in Absprache mit dem SOS-Kinderdorf aus der Kugel genommen."Wer hinter der Spende steckt, wissen weder die Flughafenpolizei noch das SOS-Kinderdorf. Es gehe das Gerücht um, dass ein Inder nicht so viel Geld ein- oder ausführen durfte und das Geld darum spendete. Rutschmann sagt dazu: "Das hat sich aber als unwahr erwiesen."