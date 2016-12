Der UN-Sicherheitsrat unterstützte am Silvestertag einstimmig die von Russland und der Türkei ausverhandelte Waffenruhe in Syrien (Foto: AP)

Der UN-Sicherheitsrat unterstützte am Silvestertag einstimmig die von Russland und der Türkei ausverhandelte Waffenruhe in Syrien (Foto: AP)

Putin verkündet Bestätigt: Ab Mitternacht Waffenruhe in ganz Syrien

Segen "Urbi et Orbi" Papst fordert das Ende des Blutvergießens in Syrien

Russland hat im UN-Sicherheitsrat eine Resolution vorgelegt, die nicht nur die derzeitige Waffenruhe - die seit Freitag offiziell in Kraft ist - beinhaltet, sondern auch den Plan für eine Übergangsregierung sowie Verhandlungen zwischen Regierung und Rebellen. Diese sollen Ende Jänner in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden.Der UN-Sicherheitsrat hat diese Resolution am Silvester einstimmig angenommen. Von Waffenruhe und Verhandlungen weiterhin ausgeschlossen sind dschihadistische Terrormilizen wie der "Islamische Staat" (IS) oder die Al Kaida nahestehende "Jabhat Fatash al Scham" (ehemals "Al Nusra-Front").Die Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien soll am Silvestertag weitgehend gehalten haben, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bekanntgab. In einigen Regionen gab es allerdings weiterhin Zusammenstöße zwischen Regime und Rebellen. Zuvor hatten mehrere Oppositionsgruppen mit einer Aufkündigung der Waffenruhe gedroht.