US-Forscher: Welt steht 2,5 Minuten vor dem Atomkrieg

Erlass unterzeichnet Trump befiehlt Mauerbau an Grenze zu Mexiko

Glaubt man der sogenannten "Doomsday Clock", stand die Menschheit seit 1953 nicht mehr so nahe am Ende wie heute. Wissenschaftler stellten ihren Zeiger von 23.57 Uhr um 30 Sekunden vor.Als Gründe, dass unser aller letztes Stündchen bald schlagen könnte, nannten die US-Forscher den weltweiten Anstieg des Nationalismus, Donald Trumps umstrittene Aussagen zu Klimawandel und Atomwaffen und den internationalen Terrorismus.Noch nie zuvor hätten "die Worte und politischen Vorhaben von ein oder zwei Menschen so großen Einfluss auf unsere Einschätzungen der existenziellen Bedrohungen, denen die Welt gegenübersteht", spielten die Forscher auf Donald Trump und den russischen Präsidenten Wladimir Putin an.