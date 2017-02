Wegen Bericht über Hackerangriff "Welt"-Korrespondent in Türkei in Polizeigewahrsam

Am Freitag Morgen (Ortszeit) publizierte die Agentur "AP" das Dokument, das in den vergangenen Wochen im Heimatschutzministerium diskutiert wurde. Bis zu 100.000 Truppen der Nationalgarde sollen dem Plan zufolge in elf Bundesstaaten mobilisiert werden. Sie hätten die gleichen Befugnisse wie Beamte der Immigrationsbehörde und sollen Illegale aufspüren und festnehmen.Nur wenige Stunden nach der Meldung dementierte Regierungssprecher Sean Spicer das Vorhaben. Der Bericht sei "zu einhundert Prozent falsch". US-Kommentatoren reagierten dennoch kritisch auf das Dokument. Trumps Glaubwürdigkeit ist seit Amtsantritt vor einem Monat durch seine Falschaussagen den Bach hinunter gegangen. Der Präsident und seine Sprecher haben in den letzten Wochen mehrere für sie unbequeme Nachrichten als "fake" diskreditiert.Die "US National Guard" steht schon jetzt an der Grenze zu Mexiko. Die Mission ist aber viel kleiner, als es der neue Plan vorsieht.