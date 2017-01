Endgültige Befreiung kurz bevor Letzte IS-Hochburg in Libyen ist gefallen

Maßnahmen ergreifen Libyen gegen Rücknahme von Flüchtlingen aus EU

Gegen IS in Syrien Russland und Türkei bomben erstmals gemeinsam

Abdülkadir Masharipov Hier versteckte sich Istanbul-Attentäter mit Sohn und 3 Frauen

Den Befehl zu dem Einsatz hat Obama laut CNN schon vor Tagen gegeben, in der Nacht auf Donnerstag wurde er ausgeführt. Überwachungsdronen hatten die Stellen seit Wochen überwacht und dabei festgestellt, wie Kämpfer von Sirte an der Mittelmeerküste in die Wüste im Landesinneren flohen.Die karge Landschaft half dem US-Militär aber dabei, detaillierte Bilder der Männer zu machen, bevor zwei Camps etwa 40 Kilometer südwestlich von Sirte von B-2 Bombern angeflogen wurden. Sie waren im US-Bundesstaat Missouri gestartet und sind mehrmals in der Luft betankt worden.Laut Informationen von Fox News wurden 90 Kämpfer getötet. Kriegsschiffe vor der Küste standen mit Raketen bereit, griffen allerdings nicht ein. Seit August des Vorjahres haben die USA 495 Luftangriffe im Raum Sirte geflogen, wo sich IS-Kämpfer aufhalten. Der Großteil davon erfolgt jedoch mit Dronen.