Russen zu Test: "Provokation" Raketen nahe der russischen Grenze abgefeuert

Kurz vor Wintereinbruch Russische Separatisten werfen Hilfsorganisation aus Ukraine

Sanktionen greifen Putin geht die Kriegskasse für Ukraine und Syrien aus

Am Wochenende kam das erste Transportschiff im norddeutschen Bremerhaven an. Panzer, Fahrzeuge, Material und 4.000 Soldaten der 3. Gepanzerten Kampfbrigade der 4. Infantrie-Division in Fort Carson (US-Bundesstaat Colorado) werden zunächst nach Polen verlegt.Von dort werden kleinere Einheiten teilweise für Übungen in die baltischen Staaten, Bulgarian und Rumänien aufgeteilt. Dies ist die größte Truppenverschiebung der USA in Europa seit Ende des Kalten Krieges 1991.Die Einheiten werden für jeweils neun Monate stationiert sein, bevor sie abgelöst werden.Die US-Regierung hatte bereits im Oktober angekündigt, ab heuer als (verspätete) Reaktion auf Russlands Besetzung der Ostukraine 2014 permanent Truppen in Europa stationieren zu wollen. Dies wurde vor allem von osteuropäischen Staaten, viele von ihnen NATO-Mitglieder, begrüßt, die sich vor weiteren russischen Aggressionen fürchten.