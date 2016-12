Transportunternehmer Ariel Zurawski zeigt ein Foto seines Cousins, dem polnischen Lkw-Fahrer, der vom Terroristen vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt erschossen worden war. (Foto: EPA)

Unter den zwölf Todesopfern des Anschlags sind sieben Deutsche sowie je eine Person aus Polen, Italien, Israel, Tschechien und der Ukraine. Der polnische Lastwagenfahrer, der im Zuge des Anschlags ermordet wurde und dessen Fahrzeug für die Tat verwendet wurde, soll nun das Bundesverdienstkreuz erhalten. Das fordert zumindest eine Online-Petition von Bundespräsident Joachim Gauck, die bereits tausende Unterschriften zählt.Positives gibt es aus Italien zu berichten:Der beim Schusswechsel mit Anis Amri angeschossene Polizist darf das Krankenhaus wieder verlassen. Eine Kugel wurde aus seiner Schulter entfernt, es gehe ihm wieder gut, so der Direktor des Krankenhauses in Monza. Nach eigenen Angaben will der Polizist so schnell wie möglich wieder seinen Dienst versehen.