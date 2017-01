"Real Housewives of Isis" BBC parodiert ISIS-Bräute mit bitterböser Satire

Der britische TV-Sender hat mit diesem Sketch eine Welle der Entrüstung losgetreten. "Die Opfer des IS werden damit verhöhnt" und es ist "einfach nur geschmacklos", schreiben einige User in den sozialen Medien. Im Rahmen der Sendung "Revolting" parodierten die Briten die Frauen des Islamischen Staates, die via Internet Kämpfer der Terrormiliz kennengelernt haben.Der kurze Clip zeigt verschleierte Frauen, die über ihr Dasein als Ehefrauen schwätzen. Angelehnt ist die Parodie an der amerikanischen Reality-Soap "The Real Housewives", wo das Leben von "echten Hausfrauen" in Amerika gezeigt wird.Besonders Sätze wie "Es sind nur noch drei Tage bis zur Enthauptung und ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll", sorgten bei einigen Usern für Entsetzen, andere feierten die Parodie als "Satire-Sensation". Doch wie die BBC am Montag mitteilte, wird es keine neuen Folgen geben.