Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Regierung:Kritik lächerlich Richterin entscheidet gegen Trumps Einreiseverbot

Streit um US-Einreiseverbot Iran lässt keine US-Amerikaner mehr ins Land

Trump sperrt Muslime aus 300 Iraner könnten in Österreich stranden

Extreme Kontrollen Trump befiehlt Einreisestopp für Muslime aus 7 Ländern

Suha Abushamma (26) lebt seit einem Jahr in den USA, sie arbeitet an der prestigeträchtigen Cleveland Clinic, nimmt an einem Weiterbildungsprogramm teil. Nach einer Reise nach Saudi Arabien landete sie in New York - gerade als Trump seinen Einreise-Stopp für Muslime verhängt hatte. Die Online-Plattform "Pro Publica" erzählt ihre Geschichte.Weil sie einen sudanesischen Pass hat (das Land steht auf Trumps Verbotsliste), wurde sie am Flughafen festgehalten und vor die Wahl gestellt: Entweder, sie reist freiwillig wieder aus und verliert ihr Visum, oder sie wird abgeschoben und darf mindestens fünf Jahre lang nicht mehr in die USA einreisen.Sie entschied sich für die freiwillige Ausreise. Nur wenige Minuten später urteilte eine New Yorker Richterin, dass Menschen wie sie trotz Trumps Verbot in die USA einreisen dürfen. Abushamma hatte die Einreisebehörde um einen Aufschub gebeten, bis das Urteil da ist, der wurde ihr jedoch nicht gewährt."Ich bin nur in die USA gekommen, um Menschen zu helfen", sagt sie "ProPublica" in einem Interview. Ob sie erneut ein Visum ausgestellt bekommt und ihre Weiterbildung abschließen kann, ist unklar.