Der schreckliche Zwischenfall ereignte sich in einer Fernsehshow in Russland zu dem Thema "Gefährliche Wildtiere" und wird derzeit im Internet wild diskutiert.Bei dem Video ist gut zu erkennen, wie sich die Moderatorin dem Bären von hinten nähert und ihm am Ohr berührt. Ein folgenschwerer Fehler, denn der Bär fühlt sich dadurch bedroht, dreht sich blitzartig zu der Frau um und hält sie mit seinen scharfen Klauen fest.Sichtlich geschockt versucht sie sich noch aus seinen Fängen zu befreien, doch der Bär reißt die Frau mit voller Wucht zu Boden. Die Moderatorin schlägt bei der Attacke auch noch schlimm mit dem Kopf auf und verletzt sich schwer.Immer wieder werden wilde Tiere in Live-Shows als Unterhaltung für die Zuschauer mitgenommen und als Highlight präsentiert. Der Vorfall in Russland zeigt aber wieder einmal mehr als deutlich, dass solche Tiere nichts im Fernsehen zu suchen haben und man ihr Verhalten nie abschätzen kann.