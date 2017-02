Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gnadenbrot, Verkauf als Alternativen "Kleinhirsche im Zoo erschießen": EU wehrt sich gegen Bericht

Aufregung im Zoo Leipzig Kleinhirsche müssen wegen EU-Verordnung sterben

Tiere vollkommen abgemagert Schock über Video, in dem Zoo-Bären um Essen betteln

An Leine herumgeführt Saudi-Arabien: Tiger in Zoo stürzt sich auf Mädchen

Der schreckliche Vorfall passierte im Chimelong-Safari Park in der Stadt Guangzhou. Ein Video hielt die Attacke des Tiers fest. Es zeigt wie das Zebra den Tierpfleger an der Hand packt und durch das Gehege zerrt. Nach zwei Minuten konnte der Mann schließlich von seinen Kollegen befreit werden. Er erlitt Abschürfungen an den Beinen und wurde an der Hand verletzt.Immer wieder stehen chinesische Zoos für ihre Tierhaltung in der Kritik. Tierschützer, die schon lange ein Ende der Zoos fordern, werden durch diesen Vorfall nur bestärkt werden.