Dustin Hood (19) hatte laut der Klagsschrift dreieinhalb Dosen Monster zu umgerechnet je 0,7 Liter (24 amerikanische Flüssigunzen) getrunken und war dann Basketballspielen gegangen. Auf dem Platz kippte er plötzlich um und stürzte mit seinem Gesicht zuerst auf den Beton.Der 19-Jährige verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus an einer Herzrhythmusstörung, die laut der Klage des Vaters durch eine Überdosis Kaffein ausgelöst wurde. In dem Gerichtsdokument wird auch behauptet, dass dreieinhalb Dosen Monster soviel Koffein enthalten wie 14 nur halb so große Dosen Coca Cola, schreibt das Portal TMZ.Es ist nicht bekannt wie hoch die Schadenersatzforderungen des Vaters sind, allerdings verweist er in der Klage darauf, dass auch andere Menschen nach hohem Konsum von Monster Herzstillstände erlitten haben sollen.