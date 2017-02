Veganerin stoppt "Fuchs, du hast die Gans gestohlen"

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Neuer Schein regt auf 130.000 Briten kämpfen für vegane Banknoten

Kärntner scheitert vor VfGH Veganer Waldbesitzer wollte Jagd verbieten - abgeblitzt

BILDER DES TAGES 09.02.2017: Im nordfranzösischen Atomkraftwerk Flamanville hat sich eine Explosion ereignet. Ein Verstrahlungsrisiko bestehe aber nicht, teilten die französischen Behörden am Donnerstag mit. Die Explosion ereignete sich demnach außerhalb des atomaren Bereichs. Es liegen aber Meldungen über Verletzte vor. Fünf Menschen erlitten Vergiftungen, es gab demnach aber keine Schwerverletzten. Ein Reaktor wurde heruntergefahren. "Es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall", sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Wie dramatisch die Vergiftungen sind, ist derzeit nicht bekannt. (Foto: Benoit Tessier / Reuters)

Das uralte Kinderlied enthält unter anderem die Textzeile "Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr". Obwohl das Glockenspiel das Lied ganz ohne Text wiedergibt, störte sich die Veganerin an dieser Zeile - sie beschwerte sich bei der Stadt. Die Folge: Die Frau dürfte so beharrlich gewesen sein, dass das Lied von der Stadt aus dem Glockenspiel gestrichen wurde.Seitdem herrscht eine riesige Protestwelle in Limburg, das Telefon des Bürgermeisters ist nicht mehr stumm. Für viele Bürger unverständlich: "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" war seit Jahren eines von 33 Liedern, das ohne Text und nur eine Minute lang abwechselnd in der Turmuhr gespielt werden. Die Stadt kündigte nun an, dass die Melodie "in ein paar Wochen" wieder ins Programm genommen werde.