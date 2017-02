Bei Ziehung in Deutschland Syrer gewinnt halbe Million im Lotto

"Für euch besser, ihr geht freiwillig" Angela Merkel: Rückführungen nach Tunesien

Horror-Crash in Deutschland verhindert Auto fuhr Schlangenlinien: Held bringt es auf A9 zum Stehen

Marina L. ließ sich auf eine Abmachung mit der Staatsanwaltschaft ein: Sie bekannte sich schuldig, die Sex-Tat im Februar 2016 nicht gemeldet und damit die Justiz behindert zu haben. Dafür wurden weitere Anklagepunkte, darunter Vergewaltigung und Entführung, fallen gelassen.Der Sex-Täter, Raymond G. (29) fasste im Oktober neun Jahre Haft aus. L. und G. füllten das Opfer im Vorjahr mit Alkohol ab und vergingen sich an der damals 17-Jährigen. Sie habe geglaubt, in L. eine Freundin gefunden zu haben und ihr blind vertraut, so das Opfer.