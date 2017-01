Vergewaltigung gestreamt: Polizei sucht Facebook-Video

Abscheuliche Tat Gruppenvergewaltigung live auf Facebook übertragen

Grauenhafte Tat am Sonntag Morgen: Drei Männer zwischen 18 und 24 Jahren drückten eine Frau auf ein Bett, fielen über sie her. Die Vergewaltigung übertrugen sie in eine geschlossene Gruppe von 200 Personen auf Facebook. Nutzer meldeten die Tat der Polizei, diese schritt sofort ein: Sie befreite das Opfer und nahm die Täter fest, stieß bei der Ermittlung aber auf Schwierigkeiten.Denn zwar wurden zahlreiche Videos und Bilder an die Ermittler gesendet. Die eigentliche Tat sei darauf aber nicht zu sehen, sagte Polizeisprecherin Lisa Sannervik zur DPA. Die Behörde bittet nun darum, keine Videos von dem Übergriff im Netz zu verbreiten, sondern sie sofort an die Ermittler weiterzuleiten.Über die Hintergründe schweigen sich die Behörden unterdessen aus - man wolle die laufenden Ermittlungen nicht gefährden. Wie die Männer in die Wohnung gelangen konnten und was vor der Vergewaltigung passierte, ist nicht öffentlich bekannt.