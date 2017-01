Vermisste Studentin überlebte unter der Lawine

Lawine in Italien Drei weitere Kinder aus zerstörtem Hotel geborgen

Wettlauf gegen die Zeit Horror-Lawine verschüttet Hotel: Das sind die Vermissten

Lawine verschüttet Hotel "Einsatzkräfte glaubten mir 2 Stunden lang nicht!"

Giorgia G. lebt: Die 22-Jährige wurde nach dem Lawinen-Niedergang in Italien vermisst. Nun haben sie Einsatzkräfte gefunden und geborgen, wie ihre Mutter auf Facebook schreibt.Die Studentin wuchs in der Schweiz auf. Vor rund 13 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Italien. Zuletzt sei G. vor Weihnachten in der Schweiz gewesen. Eine Freundin erzählt: "Sie kommt etwa ein- bis zweimal pro Jahr zurück, wir sehen uns immer mal wieder. Vor Weihnachten hat es aber leider nicht mehr geklappt." Und: "Sie ist ein so lieber Mensch, immer fröhlich und lustig. Auch ihre Familie hat mich immer herzlich empfangen.""Sie wollte mit ihrem Freund in dem Hotel ein paar schöne Tage verbringen. Sie geht gern wellnessen", erzählt die Freundin. Laut der Mutter habe G. kurz vor dem Lawinenniedergang abreisen wollen. "Es hatte schon drei Meter Schnee gegeben und alle im Hotel wollten nach den Erschütterungen abreisen."Die Gäste hätten bereits ihre Koffer gepackt und nur darauf gewartet, dass die Strasse freigegeben wird. "Als Letztes schrieb sie ihrer Mutter, sie habe die Koffer gepackt und warte darauf, abreisen zu können."Dazu kam es aber nicht mehr. G. und ihr Freund Vincenzo F. wurden unter den Schneemassen gefangen. G.s Mutter reiste nach Italien, sie gab die Hoffnung nicht auf. "Gott hat mich erhört und bringt mir meine Tochter zurück in meine Arme", jubelte sie jetzt. Über das Schicksal von Vicenzo F. ist nichts bekannt.