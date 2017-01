Emotionales Video Obama verabschiedet sich unter Tränen

Ban Ki-moons Bruder und Neffe sind in der Bau-Branche tätig. Sie sollen Bestechungsgelder in Millionenhöhe und ihre prominenten Familiennamen dazu verwendet haben, um die Behörden eines Staates im Nahen Osten (welcher, ist unbekannt) dazu zu bringen, Aufträge an sie zu vergeben.In der Anklageschrift der US-Staatsanwaltschaft steht sogar, dass sie ein Treffen mit dem Staatsoberhaupt des betroffenen Landes arrangieren wollten, während der jährliche UNO-Generalversammlung in New York. Ihnen wird Korruption, Bestechung und Geldwäscherei vorgeworfen.Ein amerikanischer Mittelsmann sollte das Geld überreichen. Er sollte zunächst 500.000 Dollar weitergeben, bei Zustandekommen des Deals wurden weitere 2 Millionen versprochen. Doch der Mittelsmann verschwand mit dem Geld.Die Laut seinem Pressesprecher weiß Ban Ki-moon selbst nichts von den Vorgängen. Der frühere UNO-Generalsekretär war von 2007 bis 2016 im Amt. Sein Nachfolger ist der frühere portugiesische Premierminister Antonio Guterres.