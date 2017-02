In Australien ist derzeit Sommer. Doch auch für die warme Jahreszeit ist es in Teilen des Landes extrem heiß. Im Bundesstaat Queensland fällt die Temperatur an manchen Orten nachmittags gar nicht mehr unter 41 Grad.Die Australier beweisen aber Schmäh: Spiegeleier auf Motorhauben und auf dem heißen Boden zu braten ist zum neuen Trend-Hobby geworden. Die Polizei hat es in einem Facebook-Video gleich vorgemacht. Das Video wurde sofort zum viralen Hit geworden und hat bereits zahlreiche Nachahmer gefunden.