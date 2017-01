In Izmir explodierte eine Autobombe vor dem Gerichtsgebäude (Foto: AP)

Mehrere Attentäter erschossen Autobombe erschüttert Izmir in der Türkei

Zwei Männer eröffneten Feuer Istanbul: Schüsse aus Auto auf Restaurant gefallen

Wegen Terror Ausnahmezustand in der Türkei bis April verlängert

"Hat schon vorher getötet" Istanbul-Attentäter soll in Syrien für IS gekämpft haben

Ziel des Anschlags war das Gerichtsgebäude der Hafenstadt Izmir. Die Autobombe explodierte am Eingang für Richter und Gerichtsangestellte. Durch die Explosion starben ein Polizist und ein Gerichtsmitarbeiter, mindestens drei weitere Personen wurden verletzt. Zwei Attentäter wurden in einer Schießerei mit Sicherheitskräften getötet. Nach einem möglichen dritten Täter wird derzeit gefahndet.Türkische Sicherheitskräfte verdächtigen die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK, hinter dem Terroranschlag zu stecken. Die Ermittlungen sind derzeit allerdings noch im Gange.Im vergangenen Jahr kam es in der Türkei immer wieder zu Bombenanschlägen durch kurdische Terrororganisationen. Sowohl durch die PKK als auch durch die TAK (Freiheitsfalken Kurdistans), eine radikalere Splittergruppe der PKK.Auch die islamistische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verübte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Anschläge in der Türkei. Zuletzt tötete ein Attentäter in der Neujahrsnacht in einem Istanbuler Nachtclub 39 Menschen.