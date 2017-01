Dealer ausgeforscht Kokain um eine Million Euro sichergestellt

Der Zugriff der niederländischen Ermittler erfolgte nach einem Tipp des belgischen Zolls. Beamte entdeckten die Drogen in einer Bananenlieferung in einer Lagerhalle in Hazeldonk. Das Kokain war über den Hafen von Antwerpen importiert worden.Drei Verdächtige, die noch versuchten, die Drogen in letzter Sekunde zu vernichten, wurden im Zuge der Aktion festgenommen.