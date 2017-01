Berlin Frau raste mit Sportwagen in Menschenmenge

Haus eingestürzt Tote bei Explosion von gelagerten Feuerwerkskörpern

Feuerwerk und Partys So rutscht die Welt ins Jahr 2017

Kind ist schwer verletzt Mädchen steckte Siebenjähriger Böller in den Ausschnitt

Das Mädchen war in der Silvesternacht gemeinsam mit ihrer Familie in der Fußgängerzone von Bremen unterwegs. Plötzlich schmiss ein 16-Jähriger aus einer Gruppe junger Männer einen Böller neben das Mädchen. Zum Glück wurde die Vierjährige nicht schwer verletzt, sie erlitt einen Schock und musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.Der Vater des Kindes hielt den Jugendlichen so lange fest, bis ein Streifenwagen eintraf.