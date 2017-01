Alle Videos aus Italien Horror-Lawine: Rettungskräfte stecken im Schnee fest

Im italienischen Monte-Nevoso-Massiv nahe Österreich werden sechs Bergsteiger von einer Lawine getötet. Die Wintersportler werden auf 3.300 Metern von den Schneemassen begraben.Sechs französische Fremdenlegionäre werden von einer Lawine getötet, als sie im französischen Cerces-Massiv in Savoyen mit Langlaufskiern trainieren.Vier Deutsche und drei Tschechen werden beim Bergsteigen im Ecrins-Massiv in den französischen Alpen von einer Lawine getötet. Als Einzige überlebt eine Deutsche das Unglück auf dem 4.015 Meter hohen Gipfel Dome de Neige des Ecrins.Bei einer Lawine im französischen Queyras-Massiv kommen sechs Skifahrer ums Leben.Bei der Besteigung der Nordseite des Mont Maudit im Mont-Blanc-Massiv werden neun Bergsteiger aus Deutschland, Spanien, Großbritannien und der Schweiz von einer Lawine getötet.127 Menschen sterben in Nordossetien, als sich von einem Gletscher eine Lawine aus Eis und Geröllmassen löst und das Dorf Nischni Karmadon unter sich begräbt. Unter den Opfern der Regisseur Sergej Bodrow und 24 Mitglieder seines Filmteams, die dort drehten.Eine Lawine auf dem Kitzsteinhorn in Salzburg tötet zwölf Menschen. Die meisten der Opfer sind junge Skilehrer, die in einem abgelegenen Gebiet trainierten.Eine Lawine verschüttet mehrere Häuser im Tiroler Wintersportort Galtür. Im benachbarten Dorf Valzur werden einen Tag später sieben Menschen durch eine Lawine getötet.Rund 20 Chalets werden im Chamonix-Tal von einer Lawine begraben. Zwölf Menschen sterben.Nahe dem Skigebiet Les Orres in den französischen Alpen wird eine Schülergruppe verschüttet, die außerhalb der markierten Pisten unterwegs ist. Neun Jugendliche, ein Lehrer und eine Begleiterin kommen ums Leben.Eine Lawine richtet im isländischen Küstenort Flateyri verheerende Schäden an und tötet 20 Menschen.In Sudavik im Westen Islands werden 14 Menschen von einer Lawine getötet, darunter acht Kinder.