For those keeping score:

Leaks: REAL

News: FAKE

Good polls: REAL

Bad polls: FAKE

Wikileaks: REAL

Things I say: DUNNO, SOMEONE TOLD ME — Jon Lovett (@jonlovett) 16. Februar 2017

"The leaks are real but the news is fake." pic.twitter.com/gsy1dSRIgv — Josh Gad (@joshgad) 16. Februar 2017

Trump says he "inherited a mess".

He didn’t.

But, whoever follows Trump will inherit the mother of all messes. #TrumpPresser — James Melville (@JamesMelville) 16. Februar 2017

America demands to vote again!

America demands to vote again! #TrumpPressConference pic.twitter.com/s6Kh630exg — Always4Hillary (@MtinaMorgan) 16. Februar 2017

Bereits nächste Woche Trump: Neues Einreiseverbot wird kommen

Donald Trump Pressekonferenz (Foto: AP)

Trump holte bei der Pressekonferenz zum Rundumschlag gegen seinen Vorgänger, seine Mitbewerberin um die US-Präsidentschaft, die Geheimdienste sowie die Medien aus. Die Administration Obamas hätte ihm ein Chaos hinterlassen, "im Ausland und daheim". Hillary Clinton habe im Wahlkampf mit teilweise unfähren Mitteln gekämpft, für die er "auf dem elektrischen Stuhl" gelandet wäre.Die Geheimdienste, deren Informationen zum Rücktritt von Sicherheitsberater Michael Flynn geführt hatten, würden bald durch "unsere Leute" ersetzt werden. Die answesenden Journalisten wurden bei Fragen unterbrochen und persönlich beleidigt. Sie würden "schlechte" oder "beleidigende" Fragen stellen. CNN sei für Trump in Zukunft nicht mehr "fake news" sondern "very fake news".Als ihn ein NBC-Reporter auf die Tatsache aufmerksam macht, dass er während der Pressekonfernz nachweislich die Unwahrheit über den Ausgang des Electoral-College-Sieges" gesagt hatte, redet er sich auf seine Mitarbeiter aus. "Diese Zahlen wurden mir so vorgelegt", war seine Erklärung.Im Internet überschlugen sich noch während des schrägen Auftritts des Präsidenten die Kommentare. Auf Twitter fand man unter dem Hashtag #TrumpPressConference unzählige, teils witzige, teils fremdschämende Einträge zu Donald Trump.