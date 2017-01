Sturmtief "Egon" hält weite Teile Westeuropas in Atem. Die küstennahen Regionen im Norden Frankreichs wurden in der Nacht auf Freitag von Sturmböen mit bis zu 140 Stundenkilometern heimgesucht. Besonders betroffen waren die Normandie und die Picardie. Rund 190.000 Haushalte waren in Nordfrankreich durch Sturmschäden ohne Strom.Im Süden Englands mussten mehrere Küstenorte wegen lebensgefährlichen Sturmfluten evakuiert werden. Im nordostenglischen Küstenort Skegness waren Soldaten im Einsatz, um rund 3.000 Bewohner in Sicherheit zu bringen. Die britische Umweltbehörde warnt vor einer "lebensbedrohlichen Situation".In der Nacht hat Sturmtief "Egon" auch den Westen und Südwesten Deutschlands erreicht. Auch dort kam es zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. "Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Bäume seien auf Straßen und Leitungen gestürzt, erklärte er.Auch der Westen der Schweiz wird seit der Nacht von "Egon" heimgesucht. Am Genfer See wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 117 Stundenkilometern gemessen. Umgerissene Bäume führten zu zahlreichen Sturmschäden und Verkehrsbehinderungen. In Teilen des Landes werden zudem bis zu 80 Zentimeter Neuschnee erwartet.Ab Samstag schneit es in Österreich heftig, und zwar bis ins flache Ostland, der Süden kann erstmals seit zwei Monaten mit ausgiebigen Niederschlägen rechnen.