Alec Baldwin hat es mit seinen Persiflagen auf Donald Trump offenbar zu solcher Meisterschaft gebracht, dass eine Zeitung in der Dominikanischen Republik darauf reingefallen ist. Das Blatt "El Nacional" druckte neben einem seriös gemeinten Artikel über den US-Präsidenten in der Freitagsausgabe ein Foto vom Hollywoodstar, auf dem er Trump mit blonder Perücke in der US-Comedyshow "Saturday Night Live" parodiert.Über dem in spanischer Sprache verfassten Bericht prangt der Titel "Trump: Siedlungen in Israel begünstigen nicht den Frieden. "Baldwin blickt auf dem Foto mit der Bildunterschrift "Donald Trump, Präsident der USA" betont finster drein. Daneben ist ein Foto von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu sehen.Die Zeitung entschuldigte sich tags darauf in einem Beitrag bei den Lesern und allen, die die Veröffentlichung getroffen habe. Das Foto sei auf Seite 19 gedruckt worden und der Redaktion durchgerutscht, erklärte "El Nacional."Trump hat äusserst verschnupft auf "Saturday-Night-Live"-Parodien reagiert. Baldwins Imitation seiner Person "stinkt", wetterte der Präsident unlängst.