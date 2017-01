In Shoppingmall in China Eisbär wird für Selfies gefangen gehalten

Das erschütternde Video soll in der südlichen Provinz Hunan aufgenommen worden sein. Zu sehen ist, wie ein seltener Sibirischer Tiger in der Manege an einem Podest festgebunden ist. Hinter ist stehen mehrere Erwachsene und Kinder in einer Schlange an, um auf der Raubkatze zu reiten und Selfies mit ihr zu machen.Einer der Zirkusangestellten soll die Zuschauer anstacheln: "Ist es nicht toll auf einem Tiger zu reiten? Er hält den Teufel fern und bringt euch Beförderungen und Wohlstand", verspricht er. Am Ende des Videos sieht man, wie die Gurte gelöst werden und der Tiger davonrennt und sich in seinen Käfig zurückzieht.