Die Japanmakaken, auch Schneeaffen oder Rotgesichtsmakaken genannt, genießen den Winter in ihrer eigenen "Therme". An einer heißen Quelle nahe Yamanouchi in Japan ist bei kalten Temperaturen affenartig was los. Klicken Sie sich durch die Fotos.

"Opfer" Sikahirschkuh (Symbolfoto) (Foto: Rudmer Zwerver / Fotolia)

Die Wissenschafter veröffentlichten ihre Erkenntnisse im Fachmagazin "Primates", wie der "Kurier" berichtet. Dafür werteten die Forscher einen "Affenporno" aus. Das Video zeigt den erregten Primaten auf der Insel Yakushima, im Süden Japans."Oper" des sexuellen Akts wurde eine Sikahirschkuh. Der Affe besteigt das weibliche Tier und reibt sein Genital am Rücken des Vierbeiners. Richten "Sex" gab es keinen, doch der Affe kam am Rücken der Hirschkuh zum Samenerguss. Als andere Affenmännchen seiner "Angebeteten" zu nahe kamen, vertrieb er sie. Die Hirschkuh ließ den Makaken meist gewähren, hin und wieder dürfte sie ihn vom Rücken geschüttelt haben.Die Forscher nehmen an, dass der junge Affe bei Artgenossen keine Chance hatte, weil die älteren Affen die Weibchen eifersüchtig bewachen und für sich beanspruchen. "Er war sehr erregt und hat die Anwesenheit dieser Hirschkuh genutzt, um zu tun, was er zu tun hatte", meinte Marie Pele, eine Wissenschafterin aus Straßburg.Im Tierreich sind nur wenige Fälle dieser Art bekannt. 2014 wurde wissenschaftlich beschrieben, dass sich Robben an Pinguinen in der Antarktis vergingen. Ansonsten käme solches Verhalten am ehesten bei Tieren in Gefangenschaft und bei Haustieren vor.