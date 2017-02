Symbolbild (Foto: Fotolia)

Symbolbild (Foto: Fotolia)

Brutale Tat im deutschen Offenbach: Ein 32-Jähriger hat in der Früh das Feuer auf eine Frau auf offener Straße eröffnet – kurz danach erlag sie ihren Verletzungen. Der Täter ist inzwischen gefasst.

Kurz nach acht Uhr hatten Passanten die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Straße liegend gefunden. Die Mutter von zwei Kindern erlag ihren Verletzungen noch am Tatort, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.



Laut Zeugenaussagen war der Täter in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet. Eine Ringfahndung wurde eingeleitet. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schütze Stunden später festnehmen. Es handelt sich um einen Ortsansässigen.



Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kannten sich die Frau und der mutmaßliche Täter. In welcher Beziehung sie genau zueinander standen, ist aber noch unklar, ebenso wie die Hintergründe der Tat. Der Leichnam der Frau soll obduziert werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei Offenbach haben die Ermittlungen übernommen.