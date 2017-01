Erste Details Tickets im Zehnerblock: Airline testet ungewöhnliches Konzept

BILDER DES TAGES 18.1.2017: Beim alljährlichen Luminarias-Festival in Spanien reitet ein Mann sein Pferd durch das Feuer zu Ehren des Schutzpatrons der Tiere, dem Heiligen Antonius. (Foto: Reuters)

Der Preisindex für den privaten Pkw-Verkehr ist um 1,9 % gesunken. Allerdings zogen die Rohölpreise am Ende des Jahres an. Sie sind gemeinsam mit dem Preisanstieg in Restaurants und Hotels dafür verantwortlich, dass die Inflation im Dezember 2016 auf 1,4 % angestiegen ist. Das ist der höchste Wert seit November 2014.