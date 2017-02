Almdudler Organic Lemon mit spritzig-saurem Bio-Zitronensaft

Almdudler Organic mit Bio-Ingwerextrakt, und

Almdudler Organic mit Bio-Rhabarbersaft mit herbsüßem Geschmack

Energy Drink aus dem Hause Almdudler (Foto: Almdudler)

Original Almdudler mit natürlichem Minz- oder Holunderextrakt? Ab sofort lautet es bei dieser Kombination: "Das gehört fix z’sam"!Drei neue Almdudler Organic Sorten sollen mit dem Almdudler Geschmackserlebnis harmonieren:"Almdudler Mate & Guarana" mit natürlichem Mate- und Guaranaextrakt soll mit einem natürlichen Koffeingehalt von 32mg/100ml ein Energiespender sein. Almdudler Mate & Guarana besteht ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen, ist zu 100% vegan und kommt dank weniger Zucker auch nur auf 28kcal/100ml. Diese Sorte soll eine Alternative im heimischen Energy/Functional Drink Segment werden. Almdudler Mate & Guarana wird ab April in der 0,33l Sleek Dose überall im Handel, bei Tankstellen und unter lieferei.at ab sofort erhältlich sein.Almdudler Minze, Almdudler Holunder und Almdudler G’spritzt Zitrone sind ab sofort in der 0,5L und 1,5L PET EW Flasche österreichweit und bei allen Handelspartnern im Lebensmittelhandel erhältlich. Der Almdudler G’spritzt erhält eine neue Rezeptur und mit natürlichem Saft sonnengereifter Zitronen.Alle neuen Sorten sind kalorienreduziert, 100% vegan und kommen ohne Konservierungsstoffe und künstlicher Aromen aus.Seit Jahresbeginn hüllen sich die Etiketten und Trays aller – im Handel erhältlicher – Almdudler Sorten in neues Gewand. Zentrales Element bleibt das Trachtenpärchen, das für die Neuauflage der Etiketten ebenfalls überarbeitet wurde. Jakob und Marianne erstrahlen im angesagten Stil des berühmten österreichischen Illustrators Joseph Binder.Ganz in der Markenfarbe Rot gehalten, betont die neue Gestaltung die Sichtbarkeit des Originals im Handel und rückt das Almdudler Logo auf rotem Hintergrund über alle Sorten hinweg in den Vordergrund. Der einheitlich visuelle Anker stellt ab sofort alle Sorten unter das auffällige Almdudler-Dach und sorgt dadurch für noch mehr Sichtbarkeit im Regal.