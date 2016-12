Am Dienstag startet der Umtausch-Wahnsinn

Onlinehändler senkt Preise Irre Rabattschlacht nach Weihnachten hat begonnen

Der 27. Dezember verspricht ein starker Shopping-Tag zu werden. Unglücklich Beschenkte können am ersten Werktag nach den Weihnachtsfeiertagen Unpassendes umtauschen. Wir haben zusammengefasst, was Sie bei Gewährleistung, Garantie, Onlineshopping und Umtausch beachten müssen. Zusätzlich locken viele Händler mit Rabatten - schließlich wollen Geldgeschenke und Gutscheine eingelöst werden. Saturn und Media Markt laden von 6 bis 9 Uhr zum Früh-Shopping, im Angebot: Handys, Tablets, LED-TVs. Wer zuschlagen möchte, sollte sich früh anstellen und braucht Geduld sowie kräftige Ellenbogen.Auch Hofer legt am Dienstag mit seinen Silvester-Angeboten los. Günstig erhältlich: Ein Alcatel-Smartphone, ein Notebook von Medion und das Apple iPad Air 2.Im Internet kauft man in der Zeit nach Weihnachten besonders günstig ein. Die PC-Spieleplattform Steam lockt mit Nachlässen und auch in den Stores von Sony Playstation und Microsoft Xbox sind Spiele für kleines Geld zu haben. Amazon wirft sich mit voller Kraft in die Rabattschlacht: Bis zum 6. Jänner werden zwischen 6 und 19,45 Uhr täglich alle fünf Minuten neue Blitzangebote für maximal vier Stunden verfügbar gemacht.