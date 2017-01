Streit um Gebühr fürs Geldabheben am Automaten (Foto: Fotolia)

Wegen eines technischen Fehlers sind derzeit sämtliche Bankomatkassen in Österreich außer Betrieb. Die Herstellerfirma "SIX Payment Services" teilte mit, dass Zahlungen in Geschäften nicht funktionieren. Geldbehebungen und Quick-Funktion sollten aber funktionieren.

Auchin Skigebieten und Tankstellen funktioniert die Bankomatzahlung nicht. Geldbehebungen sowie das Zahlen mit Freibetrag ohne Pin-Code-Eingabe sind aber möglich.



Die Schweizer Herstellerfirma arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des technischen Problems: "Wir hoffen die Schwierigkeiten so rasch wie möglich auszuräumen", so ein Sprecher.