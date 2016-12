Kai Diekmann mit Angela Merkel bei einem Fest der "Bildzeitung" in Berlin am 6. September 2016. (Foto: Reuters)

Der 52-Jährige will sich künftig anderen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmen. Vorstandschef Mathias Döpfner lobt Diekmann für seine langjährige Arbeit in der "Bild"-Gruppe und äußerte Bedauern über Diekmanns Entscheidung.Der Journalist selbst erklärte: "Nach 30 Jahren bei Axel Springer fällt es mir schwer, das Haus zu verlassen, dem ich beruflich alles zu verdanken habe". Zu seinen neuen beruflichen Angeboten sagte er nichts.Kai Diekmann, der in Ravensburg geboren wurde, kam 1985 zu Axel Springer, um eine Ausbildung an der hausinternen Journalistenschule zu absolvieren. 2001 übernahm er die "Bild"-Chefredaktion und wurde später zusätzlich zum Herausgeber der gesamten "Bild"-Gruppe berufen. Zum Jahresende 2015 fungierte er nur noch als Herausgeber und übernahm unter anderem die Führung der Chefredakteure.