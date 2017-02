"Orgien" steigern Energieverbrauch Zu häufiges Duschen nach Sex: Vermieter kappte 3 Tage Strom

"Nirgendwo flackert das Licht. Alles was bezahlt ist, wird geliefert", sagt Marc März von Care Energy auf Anfrage von "heute.at".Einer der 12.900 österreichischen Kunden hatten sich bei der "Heute"-Redaktion gemeldet und von einem Anruf am Sonntag berichtet, wonach die Firma ab sofort keinen Strom mehr liefere. Der Kunde hätte das falsch verstanden, meint März. Mitarbeiter des Unternehmens hätten lediglich einige Kunden angerufen, um einen Umstieg vorzuschlagen, damit sie "zu gleichen Konditionen weiter versorgt werden können".Am Freitag war in Deutschland ein Insolvenzverfahren über drei Firmen von Care Energy eröffnet worden. Vor einem Monat war Firmengründer Martin Richard Kristek gestorben.Alexander Jaros