Jeder kennt die knusprigen Schokoladeriegel der Firma Nestlé und den Werbespruch "Have a break - Have a KitKat".Ein BBC-Reporterteam hat in der Fabrik im englischen York eine der Grundzutaten enthüllt. Denn die Füllung besteht aus zerbrochenen KitKats. Die entstandenen Reste werden also wiederverwertet. Stellt sich die Frage, wie das erste KitKat produziert wurde:Die Reportage wurde zwar bereits 2015 gezeigt, wurde nun aber bei der erneuten Ausstrahlung zum Renner. Fans des Schokoriegels sind entsetzt und machen ihrem Ärger auf Twitter Luft. Der Kritik kann man entgegen halten, dass diese Art von Recycling wirtschaftlich und ökologisch Sinn macht.Nach der Füllung werden die Waffeln geschnitten und in geschmolzene Schokalade getunkt sowie mit einer weiteren Schokoladeschicht verfeinert, bevor der KitKat-Schriftzug eingestampft wird.